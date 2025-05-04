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Боевики ВСУ бросили на поле боя тело убитого сына финского политика

Боевики ВСУ бросили на поле боя тело убитого сына финского политика

Российские военные продолжают сокращать поголовье иностранных наемников в рядах ВСУ. Накануне стало известно о гибели в зоне СВО гражданина Финляндии Лео Аланда, который является сыном известного финского праворадикального политика Юрки Аланда.

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