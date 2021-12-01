Хуснуллину предложили привлекать к стройке студентов профильных вузов

В России предложили привлекать привлекать к строительству студентов профильных вузов. Письмо с соответствующей инициативой вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину направил Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ).
В России предложили привлекать привлекать к строительству студентов профильных вузов. Письмо с соответствующей инициативой вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину направил Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ).
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