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Ученые разработали добавку для удешевления производства креветок

Ученые разработали добавку для удешевления производства креветок

Специалисты из Российского университета дружбы народов имени П. Лумумбы и исследователи из нескольких научно-исследовательских организаций Ирана разработали добавку к корму белоногих (королевских) креветок для улучшения их роста и иммунитета.

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