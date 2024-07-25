Ученые разработали добавку для удешевления производства креветок

Специалисты из Российского университета дружбы народов имени П. Лумумбы и исследователи из нескольких научно-исследовательских организаций Ирана разработали добавку к корму белоногих (королевских) креветок для улучшения их роста и иммунитета.
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