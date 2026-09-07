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Калужские новости

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«Под вашу ответственность»: к 15 сентября Калужская область должна быть готова к подаче тепла

«Под вашу ответственность»: к 15 сентября Калужская область должна быть готова к подаче тепла

Готовность объектов ЖКХ Калужской области к отопительному сезону достигла 97%, из 562 котельных подготовлены 545, жилищный фонд готов на 94%.

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