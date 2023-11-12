Жан-Пьер: план Джонсона по борьбе с шатдауном вызовет хаос в стране

Инициатива спикера Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Майка Джонсона по двухэтапному финансированию правительственных программ вызовет лишь хаос, заявила Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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