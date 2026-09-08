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От ночного редактора у Гордона до королевы эфира: браки, миллионные украшения и закрытая жизнь Дарьи Златопольской

От ночного редактора у Гордона до королевы эфира: браки, миллионные украшения и закрытая жизнь Дарьи Златопольской

В эпатажном телеэфире, завязанном на скандалах и интригах, Дарья Златопольская умудрилась построить имя на совершенно иной эстетике.

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