Узнаёте себя? Эти 7 привычек разрушают ваш позвоночник

Среди множества причин, вызывающих боли в спине, особое место занимают наши повседневные привычки. Некоторые из них могут казаться довольно безобидными, но в реальности оказываются губительными для позвоночника.
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