Стало известно, когда на самом деле родился ребенок Кортни Кардашьян

Кортни так до сих пор никому и не показала сына. Кортни Кардашьян и ее муж Трэвис никому не показывают своего ребенка LEGION-MEDIAФанаты семейства Кардашьян, которые уже больше двух недель пытаются понять, что происходит в семействе Кортни и ее супруга Трэвиса Баркера, получили хотя бы минимальное утешение.