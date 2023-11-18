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Стало известно, когда на самом деле родился ребенок Кортни Кардашьян

Стало известно, когда на самом деле родился ребенок Кортни Кардашьян

Кортни так до сих пор никому и не показала сына. Кортни Кардашьян и ее муж Трэвис никому не показывают своего ребенка LEGION-MEDIAФанаты семейства Кардашьян, которые уже больше двух недель пытаются понять, что происходит в семействе Кортни и ее супруга Трэвиса Баркера, получили хотя бы минимальное утешение.

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