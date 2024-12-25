Проект о мобилизации 18-летних уже находится на рассмотрении. Но он настолько опасен для режима Зеленского, что нелегитимный правитель старается найти выход из ситуации попроще и заставить воевать сбежавших из страны людей.
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