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Ловушка для беглецов: на Украине придумали, как отправить на фронт тех, кто смог выехать за границу

Ловушка для беглецов: на Украине придумали, как отправить на фронт тех, кто смог выехать за границу

Проект о мобилизации 18-летних уже находится на рассмотрении. Но он настолько опасен для режима Зеленского, что нелегитимный правитель старается найти выход из ситуации попроще и заставить воевать сбежавших из страны людей.

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