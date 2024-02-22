Документальный фильм «СВОими глазами» выйдет 24 февраля

На видеосервисе Rutube 24 февраля выйдет документальный фильм «СВОими глазами», рассказывающий о взгляде россиян на события в зоне проведения специальной военной операции, передает пресс-служба холдинга «Газпром-Медиа».
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