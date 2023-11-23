В Петербурге экс-руководителя проектов «Водоканала» осудили за мошенничество

Суд назначил ему 4,4 года лишения свободы условно. Суд Петербурга назначил наказание в виде 4 лет и 4 месяцев лишения свободы бывшему главному руководителю проектов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Андрею Поздееву.
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