«Челси» трижды выслал неверные документы по Зиешу, и аренда в «ПСЖ» сорвалась. Парижане злятся

Стало известно, почему сорвался переход Хакима Зиеша в «ПСЖ» из «Челси». Атакующий полузащитник должен был перейти в «ПСЖ» на правах аренды без обязательства выкупа, но сделка сорвалась, так как «Челси» выслал документы позже дедлайна.