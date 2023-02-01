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«Челси» трижды выслал неверные документы по Зиешу, и аренда в «ПСЖ» сорвалась. Парижане злятся

Стало известно, почему сорвался переход Хакима Зиеша в «ПСЖ» из «Челси». Атакующий полузащитник должен был перейти в «ПСЖ» на правах аренды без обязательства выкупа, но сделка сорвалась, так как «Челси» выслал документы позже дедлайна.

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