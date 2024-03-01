РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рустик Рыксиев
    Согласен. С пидерастами воевать проще. Они же "нежные"Захарова рекоменд...
  • Гарий Щерба
    ШЕСТЕРКА  в  ТРЕНДЕ ...!!!Япония расширила ...
  • Алексей Куницын
    Макрон громкими высказываниями пытается поднять упавшие рейтинги, но может только разжечь Третью мировую войну в попы...Заявление Макрона...

На дорогах Челябинской области вновь пройдут тотальные проверки

На дорогах Челябинской области вновь пройдут тотальные проверки

Вторые выходные подряд Госавтоинспекция охотится на пьяных водителей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в предстоящие выходные дни сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения и исключению из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх