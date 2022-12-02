В 1981 году в одном из советских журналов была опубликована статья, где достаточно подробно излагались характеристики танка Т-72

В 1981 году в одном из советских журналов была опубликована статья, в которой достаточно подробно описывались характеристики танка Т-72.
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