Собчак как орудие для обмана россиян. Все нападки на журналистку спланированная сверху PR-акция для огромного заработка

Интересная жизнь с Vera Star Фото: akva-gr.ru Последние дни все новостные ресурсы буквально вопят о том, что наконец-то предателям России придётся затянуть пояса потуже.
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