Собчак как орудие для обмана россиян. Все нападки на журналистку спланированная сверху PR-акция для огромного заработка

Tania Еременко

Один крабовый бизнес собчачке принесёт миллиарды, и этого с лихвой хватит праправнукам нарусовским. Неужели нельзя государству забрать этот бизнес себе? Почему нарусята должны пользоваться богатствами ресурсов страны? Доколе?