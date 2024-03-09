Собчак как орудие для обмана россиян. Все нападки на журналистку спланированная сверху PR-акция для огромного заработка

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Комментарии
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Tania Еременко
Один крабовый бизнес собчачке принесёт миллиарды,  и этого с лихвой хватит праправнукам  нарусовским. Неужели нельзя   государству забрать этот бизнес себе? Почему нарусята должны пользоваться богатствами ресурсов страны? Доколе?
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