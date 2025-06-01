Ферстаппен получил три штрафных из-за столкновения с Расселлом на Гран-при Испании

Нидерландский гонщик и четырехкратный чемпион мира из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил три штрафных очка после инцидента с столкновением с Джорджем Расселлом, британским пилотом «Мерседеса», во время заезда Гран-при Испании «Формулы-1».
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