Ферстаппен получил три штрафных из-за столкновения с Расселлом на Гран-при Испании

Нидерландский гонщик и четырехкратный чемпион мира из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил три штрафных очка после инцидента с столкновением с Джорджем Расселлом, британским пилотом «Мерседеса», во время заезда Гран-при Испании «Формулы-1».