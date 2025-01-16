Трамп может не успеть. Госдолг США приблизился к критической точке

Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне© AP Photo / Jose Luis Magana7615 прочтений 2 дня назад Государственный долг США во вторник может достичь верхнего предела, установленного законом, угрожая экономике опасной ситуацией, при которой действующий президент страны Джо Байден не заявлял намерения повысить потолок до нового значения, а будущий глава государства Дональд Трамп может не успеть вступить в должность для предотвращения дефолта.
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