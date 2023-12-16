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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джек Дрэйпер: «Когда Радукану в форме, она невероятная теннисистка. Однажды она снова будет играть в финалах и занимать высокие места»

«Безусловно, когда она в форме, она невероятный игрок. Она долго боролась с травмами. Мне кажется, люди забывают, что перед победой на US Open она еще училась в школе.

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