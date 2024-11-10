Автоэксперт Кадаков: мировые автогиганты не преодолеют кризис без господдержки

Ушедших из России глобальных игроков автомобильной промышленности накрыла волна рецессии: у Volkswagen, Audi, Bantley, Nissan, Toyota, BMW, Peugeot, Citroen и других упали продажи и, как следствие, прибыль.
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