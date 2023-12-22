Эксперт Кузнецова прокомментировала слова Грефа о возможности приватизации

РИАМО – 22 дек. Если произойдет частичная приватизация Сбербанка, что на данный момент времени кажется не совсем реальным, то возникнет вопрос, кому продавать и кто будет покупать данный актив, сообщила РИАМО инвестиционный советник, основатель «Университета инвестиций» Юлия Кузнецова.