Эксперт Кузнецова прокомментировала слова Грефа о возможности приватизации

РИАМО – 22 дек. Если произойдет частичная приватизация Сбербанка, что на данный момент времени кажется не совсем реальным, то возникнет вопрос, кому продавать и кто будет покупать данный актив, сообщила РИАМО инвестиционный советник, основатель «Университета инвестиций» Юлия Кузнецова.
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