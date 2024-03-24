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Заблуждения о кесаревом сечении

Заблуждения о кесаревом сечении

Иногда кесарево сечение оказывается единственным вариантом, но случается и так, что роженицы сами просят провести его, опасаясь продолжительных болей.

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ЕЕ
Елена Елена
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