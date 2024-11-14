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В БАПОР назвали число погибших и пропавших без вести в секторе Газа

В БАПОР назвали число погибших и пропавших без вести в секторе Газа

Количество погибших, а также погребенных под обломками в секторе Газа может превышать 43 тыс. Об этом 13 ноября заявил генеральный комиссар ближневосточного агентства организации объединенных наций (ООН) для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини во время выступления в четвертом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

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