Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Краснов доложил Путину о более 200 удаленных фейках в первые часы теракта

Краснов доложил Путину о более 200 удаленных фейках в первые часы теракта

На фоне произошедшей 22 марта в Московской области трагедии в Сети стало появляться множество непроверенной или ложной информации, которая дестабилизировала обстановку в первые часы после террористического акта.

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