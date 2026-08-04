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Расчёты БПЛА ВС России поразили НРТК ВСУ в ряде населённых пунктов

Расчёты БПЛА ВС России поразили НРТК ВСУ в ряде населённых пунктов

В Минобороны России рассказали, что операторы подразделений войск беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили наземные робототехнические комплексы (НРТК) на логистических маршрутах в Краматорско-Дружковском направлении.

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