Расчёты БПЛА ВС России поразили НРТК ВСУ в ряде населённых пунктов

В Минобороны России рассказали, что операторы подразделений войск беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили наземные робототехнические комплексы (НРТК) на логистических маршрутах в Краматорско-Дружковском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии