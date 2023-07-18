Как будет выглядеть Украина после окончания СВО: три сценария

Алексей Куницын

Европа таки доиграется до войны на своей территории. Польша говорит открыто, что хочет забрать Западную Украину. Поэтому и с Польшей Россией придётся за Украину воевать. Польшу придется разделить, это уже привычное дело. Россия будет воевать до Полной победы над Украиной, до полной капитуляции Украины. Ситуация с Украиной будет разрешаться на границе с Польшей. В результате, как я думаю, Новороссия (От Одесской до Харьковской ), станет опять Россией. Остальное станет Украинской ССР в составе новой СССР.