Киевский режим озвучил три сценария окончания военного конфликта России и Украины. Один из них совершенно фантастический, другие более похожи на правду.
Как будет выглядеть Украина после окончания СВО: три сценария
Комментарии
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Алексей Куницын
Европа таки доиграется до войны на своей территории. Польша говорит открыто, что хочет забрать Западную Украину. Поэтому и с Польшей Россией придётся за Украину воевать. Польшу придется разделить, это уже привычное дело. Россия будет воевать до Полной победы над Украиной, до полной капитуляции Украины. Ситуация с Украиной будет разрешаться на границе с Польшей. В результате, как я думаю, Новороссия (От Одесской до Харьковской ), станет опять Россией. Остальное станет Украинской ССР в составе новой СССР.
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20 час.
Boris Ex
Территория называемая украиной должна остаться такой , какой её присоединили к Руси при Богдане Хмельницком ! Галичина до последнего метра и человека должна навсегда отойти Польше. А мы посмотрим , как укротвари начнут польше свою поганую мову противоставлять.Предкушаю удовольствие , как поляки размажут бандеровскую падаль по стенке !
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13 час.
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