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Всё о женщинах

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Раскрыта стоимость базового комплекта первоклассника в 2026 году

Раскрыта стоимость базового комплекта первоклассника в 2026 году

Базовый комплект для первоклассника, включающий школьную форму, рюкзак, канцтовары и материалы для творчества, в 2026 году обойдется родителями примерно в 45-47 тысяч рублей, выяснил финансовый маркетплейс «Сравни».

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