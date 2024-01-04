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RS: РФ получает все большее преимущество для переговоров с Украиной

RS: РФ получает все большее преимущество для переговоров с Украиной

Российская Федерация получает все большее преимущество для участия в переговорах с Украиной. Это объясняется тем, что военный и экономический баланс переходит в сторону Москвы и помешать этому Киев не в состоянии.

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