«СВО приобрела новое измерение». В Минобороны заявили об изменении роли Украины после нападения ВСУ на Курскую область

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область специальная военная операция (СВО) приобрела «новое измерение».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии