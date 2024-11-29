ВСУ атаковали две машины скорой помощи в Запорожской области

Украинские военные два раза атаковали машины скорой помощи в Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.