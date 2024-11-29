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  • Вовладар Даров
    А кто это решил, что понравится?CNN: предложенный...
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    Дай Бог вычистить до конца эти Авгиевы конюшни !!!с этими толстомордыми ,,генералами,,!!!Подоляка: ВСУ отп...

ВСУ атаковали две машины скорой помощи в Запорожской области

ВСУ атаковали две машины скорой помощи в Запорожской области

Украинские военные два раза атаковали машины скорой помощи в Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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