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Почеттино об 1:1 с «Лионом»: «ПСЖ» пропустил быстрый гол, и это сыграло им на руку»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча Лиги 1 с «Лионом» (1:1). «У нас было много проблем в первом тайме, мы плохо двигали мяч, играли медленно.

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