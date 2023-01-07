Bloomberg: Китай сделал очередной шаг к полному отказу от доллара и переходу к юаню

Китайские власти продолжают проводить политику по защите своей национальной валюты и дедоларизации своей страны и мировой экономике, сообщает информационный портал "Военное обозрение", ссылаясь на оригинальную статью зарубежного издания Bloomberg.
Китайские власти продолжают проводить политику по защите своей национальной валюты и дедоларизации своей страны и мировой экономике, сообщает информационный портал "Военное обозрение", ссылаясь на оригинальную статью зарубежного издания Bloomberg.
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