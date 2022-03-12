«Челси» сообщил правительству Британии, что может не завершить сезон при нынешних ограничениях из-за санкций

Санкции, наложенные на Романа Абрамовича, могут привести к банкротству «Челси». «Челси» предупредил правительство Великобритании, что эффект от наложенных на Абрамовича санкций ставит под угрозу способность клуба завершить сезон.

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