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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер отправили из СИЗО в колонию

Осужденная в России на девять лет за контрабанду наркотиков американская баскетболистка Бриттни Грайнер этапирована из СИЗО в колонию.

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