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Договориться не вышло. Слово "Харьков" прозвучало из уст Лаврова: Теперь "следите за цифрами"

Договориться не вышло. Слово "Харьков" прозвучало из уст Лаврова: Теперь "следите за цифрами"

Договориться не вышло. Слово "Харьков" прозвучало из уст Лаврова: Теперь "следите за цифрами" Есть основания полагать, что следующее окно возможностей завершить конфликт на Украине миром откроется после ноябрьских выборов в США.

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Комментарии
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Eduard
Нам с Западом говорить об Украине незачем.Украина не их часть!
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15 час.
Рахимулла Алеев
Нам с Западом вообще не о чём говорить , кроме торговли , да и о ней говорить не с этим дубьём , которое сейчас управляет им !!! ИМХО
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11 час.

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