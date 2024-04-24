Договориться не вышло. Слово "Харьков" прозвучало из уст Лаврова: Теперь "следите за цифрами" Есть основания полагать, что следующее окно возможностей завершить конфликт на Украине миром откроется после ноябрьских выборов в США.
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