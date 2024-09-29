Новый мотор: в России появилась интересная услуга для владельцев авто с пробегом

﻿﻿Популярность подержанных автомобилей резко возросла (только в августе этого года по всей стране было куплено 560 000 подержанных автомобилей), в сочетании с их ценой, в результате чего люди забывают, как покупать и обслуживать транспортные средства: сегодня актуально, если у них есть полная документация на сделать даже совершенно ветхую машину финансово жизнеспособной.