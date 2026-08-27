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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диоманде о «Реале»: «Самый большой клуб в мире, каждый мечтает играть за него. Я горд и счастлив находиться здесь с лучшими игроками мира и с лучшим тренером»

Полузащитник « Реала » Ян Диоманде поделился эмоциями от пребывания в мадридском клубе. «Прежде всего, я хочу сказать, что горжусь.

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