Бывший зампред Мособласти Бронштейн исчез в зоне спецоперации

Бывший зампред правительства Московской области Илья Бронштейн исчез в зоне Специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдолг США дости...
- Госдума одобрит б...
- Бразилия и Россия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым