УАЗ «Патриот» появились на Кубе: что делают российские внедорожники на Острове Свободы

Ульяновский автомобильный завод отчитался о поставке первой партии внедорожников УАЗ «Патриот» для местных администраций Кубы: адаптированные под эксплуатацию в тропических условиях автомобили ввезли в дружественное государство через порт Мариэль в районе столицы Острова Свободы — Гаваны.