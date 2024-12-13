УАЗ «Патриот» появились на Кубе: что делают российские внедорожники на Острове Свободы

Ульяновский автомобильный завод отчитался о поставке первой партии внедорожников УАЗ «Патриот» для местных администраций Кубы: адаптированные под эксплуатацию в тропических условиях автомобили ввезли в дружественное государство через порт Мариэль в районе столицы Острова Свободы — Гаваны.
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