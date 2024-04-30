Стефано Доменикали: Почему бы не проводить больше спринтов в Формуле 1?LAT Images / MercedesГенеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали ответил на вопрос о возможном увеличении числа спринтов в календаре чемпионата мира.
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