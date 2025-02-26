С пылу жарко: «Дух огня» Кустурицы и золото Юры Борисова

КиноКончится лето, 18+ Фото: Вольга Режиссеры: Владимир Мункуев, Максим Арбугаев. В ролях: Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Щипицын, Иван ТарабукинВ поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша.
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