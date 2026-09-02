Царьград
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Царьград

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В Новой Москве пятиклассник ударил ножом учителя. Школьник задержан

В Новой Москве пятиклассник ударил ножом учителя. Школьник задержан

Сегодня утром пятиклассник пришёл на уроки в школу №1392 в Марьино, вооружённый ножом. По словам собеседника Царьграда, ребёнок напал с оружием на учителя.

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