Сплав по реке Вишера часть 2

﻿﻿Часть 1 На следующий день. Так как вечер был неспокойный и рыбачить с берега здесь не было перспектив, мы проснулись позже, подкрепились кашей с затонувшего Гупата и на всякий случай погрузили багаж на катамаран, накрыв его тканью.