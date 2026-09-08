Военнослужащий ВСУ заявил об угрозах после призыва к протесту против Зеленского

Военнослужащий 41‑й бригады ВСУ Александр Тодоров, призывавший граждан Украины выйти на акцию протеста в Киеве у офиса Владимира Зеленского, сообщил об оказываемом на него давлении и угрозах уголовным делом.
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