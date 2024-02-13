Броневик ЗА-СпН «Титан» проходит испытания

Перспективный отечественный бронеавтомобиль ЗА-СпН «Титан» проходит государственные испытания. По результатам этих мероприятий будет решаться вопрос принятия на вооружение и запуска серийного производства.
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