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Владелец «Трансконтейнера» Шишкарев сообщил долю перевозки в ценах различных товаров

Владелец «Трансконтейнера» Шишкарев сообщил долю перевозки в ценах различных товаров

Чем тяжелее и объемнее перевозимый груз, тем больше на его итоговую стоимость влияет доставка. Об этом рассказал владелец группы «Дело», контролирующей крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России «Трансконтейнер», Сергей Шишкарев.

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