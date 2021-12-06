Владелец «Трансконтейнера» Шишкарев сообщил долю перевозки в ценах различных товаров

Чем тяжелее и объемнее перевозимый груз, тем больше на его итоговую стоимость влияет доставка. Об этом рассказал владелец группы «Дело», контролирующей крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России «Трансконтейнер», Сергей Шишкарев.