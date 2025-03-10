Владимир Путин создал комиссию по поддержке участников СВО и их семей

МОСКВА, 10 марта, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин учредил комиссию Госсовета, которая будет заниматься вопросами поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции (СВО) и их семей.
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