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Наука и Техника

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OPPO Reno16 в России: три модели с защитой IP69K и батареей до 7000 мАч

OPPO Reno16 в России: три модели с защитой IP69K и батареей до 7000 мАч

Когда речь заходит о выборе нового смартфона среднего или предфлагманского уровня, всегда интересно наблюдать, как производители пытаются найти баланс между ценой, характеристиками и теми самыми «фишками», которые должны зацепить покупателя.

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