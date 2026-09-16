Нанесены удары по объектам врага в Полтавской области (ФОТО)

Нанесены удары по объектам врага в Полтавской области. На местах прилётов пылают пожары. Читайте также: Денег в бюджете нет: с сегодняшнего дня на Украине финансируются лишь 3 сферы .
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