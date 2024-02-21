Цены в Большой театр при Гергиеве резко взлетели: москвичи возмущены

В Москве поднялась волна возмущения — подскочили цены на спектакли в Большой театр. Уже в марте ценник на такие балетные хиты, как «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Дочь фараона» и другие, достиг 25 тысяч.
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