Силы ПВО с вечера отражают массированную атаку БПЛА на Москву

Силы ПВО ВС России с вечера сбили уже 33 украинских беспилотника, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 18 сентября сообщил в канале на платформе "Макс" .
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